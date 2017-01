Jetzt kommt noch mehr Schnee

Mittwoch

Aus dichten, tief hängenden Wolken schneit es insbesondere in den Bergen bereits in der Früh etwas. Nachmittags wird Vorarlberg dann langsam weiß, es legt verbreitet an, auch im Rheintal und am Bodensee wird es zunehmend winterlich. Bis zum Abend fallen 5 bis 15 cm Neuschnee, so dass tief winterliche Verhältnisse einkehren. Gleichzeitig lebt starker West bis Nordwestwind auf. Höchstwerte: -2 bis 2 Grad.

Donnerstag

Am Donnerstag erwartet uns eine verschneite Winterlandschaft in allen Teilen Vorarlbergs und es ist sehr kalt, es liegen höchstwahrscheinlich 10 bis 30 Zentimeter Schnee in den Talorten. Es kommt tagsüber zu weiteren Schneeschauern, gefolgt von ein paar Aufhellungen am Bodensee und im Bregenzer Raum. Tiefstwerte: -9 bis -3 Grad. Höchstwerte: -7 bis -1 Grad.

Weitere Aussichten

Der Freitag startet klirrend kalt und meist schon bei klarem Himmel. Möglicher Frühnebel am Bodensee und im Rheintal lichtet sich bald. Trotz Sonne bleibt es auch am Nachmittag landesweit frostig, auf den Bergen strenger Frost. Am Samstag voraussichtlich wechselnd bewölkt und teilweise auch sonnig. In den Tälern sehr frostig, im Gebirge schwächt sich der Frost ab. Gegen Tagesende dürfte der nächste Schneefall eintreffen. Am Sonntag stark bewölkt und zeitweise Schneefall, in tiefen Lagen eher Schneeregen.

(ZAMG)