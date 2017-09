Jetzt ist wieder Dirndl-Saison!

Welches Kleidungsstück schmeichelt jeder Frau? Genau: das Dirndl. Egal in welcher Größe, zauberhaft weiblich ziehen Sie mit unseren Modellen auf jeder Wiesn-Fete die Blicke auf sich. Eine Party steht an? Dann schnappen Sie sich schnell eines unserer Dirndl zum Schnäppchenpreis – es wartet abholbereit in einem Vorarlberger Haushalt auf Sie!

#1 Zarter Dirndltraum in Größe 32

Dieser Dirndl-Mini bezaubert mit einem zarten Blumenmuster und einer wunderschönen rosafarbenen Schürze mit Rosen-Stickerei. Das Dirndl ist perfekt für sehr schlanke Frauen.

#2 Sexy Dirndl in Größe 32/34

Von der Marke Countryline ist dieses schwarz-pinke Dirndl. Es sorgt für gute Laune und versprüht jugendlichen Esprit. Rocklänge: 50 cm.

#3 Edles Dirndl mit schwarzer Bluse in Größe 34/36

In wunderschönem tiefen Grün begeistert dieses zauberhafte Dirndl. Besonders hübsches Detail: die roten Blumenstickereien auf der Schürze. Eleganz in Perfektion!

#4 Dirndl mit transparenter Schürze in Größe 38

Mit weißer Bluse und wunderschönen Stickereien auf dem Oberteil sowie der originellen, transparent schwarzen Schürze, kommt dieses Prachtdirndl daher. Getragen wurde es sehr wenig.

#5 Lässiges Dirndl in Größe 40

Grün-weiß-rosa kariert beweist dieses Dirndl sportlich-lässigen Chic. Besonders schön sind die Borten und Stickereien auf der grünen Schürze. Schnell zuschnappen.

#6 Schimmerndes Traumdirndl in Größe 42

Aus einem Trachtenfachgeschäft stammt dieses hochwertige Dirndl, das nur einmal getragen wurde. Jetzt wird es verkauft. Wer sich in perfekte Trachten-Szene setzten will, holt dich diesen Dirndltraum.

#7 Wunderschönes Dirndl in Größe 44

Bordeauxrot und Hellgrün sind die dominanten Farben dieser Kreation. Das Dirndl ist ein echter Hingucker und überzeugt mit Top-Qualität – ein Must-have!

