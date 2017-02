Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Lehrstellensuche

Egal, für welchen Ausbildungsweg sich ein Jugendlicher entscheidet. Wichtig ist, dass man sich frühzeitig mit der eigenen (beruflichen) Zukunft beschäftigt und eine Ausbildung wählt, die zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt. „Eine duale Ausbildung ist die Basis für eine chancenreiche Zukunft, denn die heimische Wirtschaft braucht gut ausgebildete Fachkräfte – sie sind der Motor unserer Wirtschaft“, betont Dr. Christoph Jenny, stellvertretender Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV), und erklärt: „Der größte Vorteil einer Lehre ist, dass engagierte Ausbildungsbetriebe und die Berufsschulen eng zusammenarbeiten, um für die motivierten, jungen Menschen die optimalen Voraussetzungen zu schaffen.“

Hoher Stellenwert der Lehre

Das AMS hat erst kürzlich bescheinigt, dass eine Lehre das Risiko, arbeitslos zu werden, um das Dreieinhalbfache reduziert. Denn mit einer Lehre absolviert man eine moderne Ausbildung am Puls der Zeit: Weil die heimischen Betriebe im Wettbewerb stetig gefordert sind, lernen die Lehrlinge schon während der Lehrzeit die neuesten Technologien und Verfahren kennen. Die Erfordernisse an die beruflichen Qualifikationen steigen weiter, weil durch die Digitalisierung und die starke internationale Ausrichtung unserer Wirtschaft auch die Anforderungen an die Fachkräfte steigen. Im Rahmen der Lehre können Unternehmen zeitnah und flexibel auf diese Herausforderungen reagieren und sichern mit der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. „Angesichts dieser Tatsachen kann man den Stellenwert der dualen Ausbildung nicht hoch genug bewerten“, sagt der stellvertretende WKV-Direktor.

Die Lehre – ein attraktives Paket

Die Gründe, sich für eine Lehre zu entscheiden, sind so vielfältig wie die Berufe selbst, die man in einem der zahlreichen Ausbildungsbetriebe in Vorarlberg erlernen kann. In erster Linie ist die duale Ausbildung für Jugendliche eine attraktive Möglichkeit, sich nach den eigenen Interessen und Fähigkeiten beruflich zu verwirklichen. Schritt für Schritt werden die Lehrlinge zu Profis auf ihrem Gebiet und sind nach der Lehrabschlussprüfung gefragte Fachkräfte am Arbeitsmarkt. Während der Lehrzeit ist Teamwork gefragt: Neben den Arbeitskollegen sind vor allem Ausbildner und Lehrer die Ansprechpartner. Der Arbeitsalltag zwischen theoretischer Ausbildung in der Schule und praktischer Anwendung im Ausbildungsbetrieb ist spannend und abwechslungsreich. Die Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten mit einem erfolgreichen Lehrabschluss sind vielfältig: Von der Matura über die Meisterprüfung oder der Ausbildung zum Lehrlingsausbildner bis zu einem Studium stehen Lehrlingen alle Türen offen.

Eine passende Lehrstelle finden

Gerade das Internet bietet viele informative und hilfreiche Seiten bei der Suche nach offenen Lehrstellen. Auf der BIFO-Homepage (www.bifo.at) sind unter „Lehrstellenbörse“ zum Beispiel viele hilfreiche Links für die Lehrstellensuche zusammengefasst. Aber auch die Internetauftritte der Lehrbetriebe weisen offene Ausbildungsstellen aus. Die Liste aller „Ausgezeichneten Lehrbetriebe“ in Vorarlberg ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, sich zu informieren: www.ausgezeichneter-lehrbetrieb.at. Auch Check.Check.Lehre!, das Magazin zur Lehre der Wirtschaftskammer Vorarlberg, unterstützt Jugendliche und deren Eltern auf dem Weg zur passenden Lehrstelle.

In Check.Check.Lehre!, dem Magazin der WKV zur dualen Ausbildung in Vorarlberg, finden Jugendliche und deren Eltern alles Wissenswerte rund um das Thema Lehre. Anhand von fünf Kapiteln – den sogenannten Checkpoints – können die Jugendlichen ihren Weg zur Lehre mit den wichtigsten Informationen und spannendsten Tipps beschreiten.

Daneben gibt es Interviews, Postings von Vorarlberger Lehrlingen über ihren Lehrberuf, informative Grafiken und Tipps von der Berufsorientierung bis hin zur Bewerbung.

Check.Check.Lehre! online lesen: www.wkv.at/bildung