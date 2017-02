Jetzt hilft den Wäldern nur noch ein Wunder

Schon zu Beginn des ersten Abschnittes zeigen sich beide Teams torgefährlich. Die Wälder können sich kurz in der Zone der Gäste festsetzen und den Kasten von Grödens Vallini unter Beschuss nehmen (2.) Auch die Furien starten nicht schlecht und sorgen für die eine oder andere Chance. Es geht eine Zeit lang hin und her bis Antti Kauppila plötzlich von der blauen Linie abzieht und Vallini vom aufhüpfenden Puck überrumpelt wird. (8.) Der Gegentreffer von Kostner schien ebenso ungefährlich, kullerte aber unter dem Schoner von Pitilä ins Gehäuse. Auch das Powerplay wurde von den Italienern gut genützt. In der 13. Minute netzte Diego Iori zum 1:2 ein. Noch im selben Abschnitt konnten die Wälder aber den Ausgleich erzielen. Koczera bedient den ideal stehenden Philip Putnik, der das Hartgummi nur noch in das leere Tor schieben muss.

Nach der Pause hatten die Grödner die erneute Führung mehrmals auf der Schaufel. Pietilä entschärfte die brenzligen Situationen gekonnt. Danach kamen die Wälder erstmals zu einem Powerplay. Auch das Special Team des ECB ließ die nummerische Überzahl nicht ungenützt. Marcel Wolf hatte viel Zeit um das Kreuzeck anzuvisieren und traf in der 23. Spielminute zum 3:2. Dieser Zwischenstand hielt sich aber nicht lange, denn die Furien glichen im Konter durch Topscorer Straka und Vinatzer bald darauf erneut aus. (28.) Beide Teams gingen nicht vom Gas, die Wälder mit einem leichten Chancenplus. Vallini wurde stark unter Druck gesetzt, machte die Hochkaräter vorerst zunichte. Erst der Alleingang von Daniel Ban in der 38. Minute landete hinter der Torlinie. Dennoch konnte auch der Mittelabschnitt von keiner Mannschaft gewonnen werden, denn 41 Sekunden vor der Eisreinigung glichen die Furien erneut aus.

Schon wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff drückten die Wälder ihre Gäste in das Verteidigungsdrittel. Der HC Gherdeina setzte sich mit einem Doppelschlag innert 2 Minuten erstmals etwas von den Gastgebern ab. Der ECB tat sich in der Folge schwer, die Südtiroler tauchten immer wieder vor dem Tor von Misa Pietilä auf. Als dieser nicht zur Stelle war, rettete Siutz sein Team vor einem weiteren Gegentreffer. (48.) Doch die Grödner legten erneut mit einem Doppelschlag nach und fixierten damit den achten Sieg in Folge. Der Play Off Einzug wird damit für die Wälder erneut erschwert. Zwei Heimspiele stehen noch auf dem Programm, darunter auch die Aktion „ZEIG FARBE – Hilf mit und gewinn.“ Pro verkaufter Eintrittskarte gehen hier zwei Euro an den ECB Partnerverein Fescht Healfa, der zuletzt 137.000€ für hilfsbedürftige Wälder sammelte. Die Zuschauer erhalten zudem die Chance auf einen nagelneuen Seat Mii oder 49 weitere Preise.

Alex Stein

„Gröden ist frech und schnell in das Spiel gestartet. Wir konnten zwei Drittel lang gut mithalten, haben das Match im letzten Abschnitt durch unsere eigenen Fehler verloren. Wir haben die ganze Saison mit jungen Spielern bestritten und viel dazugelernt, doch in diesem letzten Drittel mussten wir zu viel lernen.“