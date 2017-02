Jetzt geht es nach Lochau zum großen internationalen Faschingsumzug 2017

Einladung zum Lochauer Faschingsumzug: Die Faschings- und Funkenzünfte Bäumle (Stefan Pienz), Berg (Irene Rist) und Hofen (Gogo Strauss) sowie die Guggenmusik Pfütza-Pfiefa Lochau (Philipp Galle) im Einsatz für den Lochauer Kinderfasching. - © Schallert

Lochau. Am kommenden Sonntag, 19. Februar, erlebt das Leiblachtal einen weiteren tollen Höhepunkt in diesem Fasching. Denn für die kleinen und großen Mäschgerle heißt es an diesem Tag: Auf zum großen internationalen Lochauer Faschingsumzug!