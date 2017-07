“Jesus Christ Superstar” fährt in Staatz in Limousine vor

“Was ist los? Wie soll es weitergehen?” – Dass die Songs nicht in der Originalsprache gesungen werden, mag man bedauern, aber zumindest musikalisch kommen sie zumeist recht fetzig daher. Das liegt nicht zuletzt am von Gregor Sommer bestens einstudierten Orchester, das im Kobel abseits der Bühne werkt. Diese wiederum erinnert an ein Felsen-Motel, in dem die Hohepriester hausen, mit einer riesigen showkompatiblen Freitreppe davor und einer Art Papstkreuz, das im Finale noch effektvoll zur Geltung kommen sollte.

Philipp Dietrich in der Titelrolle verkörpert einen schlaksigen, eher kurzhaarigen, stylish weiß gewandeten Blondling, weder nazarener- noch hippie-affin, eher mürrisch und abweisend: Man versteht nicht ganz, warum alle auf ihn abfahren, Selfies mit ihm wollen und im übrigen eine politische Lösung von ihm erwarten. So ist das eben mit Idolen. Da hat Tim Al-Windawe als Judas darstellerisch paradoxerweise die besseren Karten, und auch nachdem er sich erschossen hat, irrlichtert er schon wieder in anderer Gestalt, anderen Klamotten umher. Überhaupt sind die Jünger ein sympathisches, gut eingekleidetes Grüppchen netter Jugendlicher.

Der grausamen Folterung des Superstars folgt die Kreuzigung samt Himmelfahrt am riesigen Papstkreuz empor – den Gag mit dem Lift hat Auer schon im Vorjahr bei “Artus” verwendet. Da bedarf es schon ziemlicher Schwindelfreiheit, um aus solcher Höhe unzittrig die richtigen Töne zu treffen. Auch beim stupenden Auftritt des Herodes (Lawrence Karla) zeigt sich, wie nahe Show und Schmach, Glamour und Gewalt, Effekt und Elend einander sind.

Es blieb dem Publikum überlassen, etwaige Assoziationen herzustellen. Dass dies der Fall war, zeigte sich in jenen Momenten, in denen so etwas wie Betroffenheit spürbar wurde. Noch ein Positivum am Rande: In Staatz wird die Premiere nicht durch endlose Ansprachen und Begrüßungen von örtlichen Honoratioren aufgehalten.

Die Staatzer Felsenbühne begeht heuer ihr 30-jähriges Jubiläum. Von 1987 bis 1998 leitete Paul Robert Roberts die Karl-May-Festspiele im ehemaligen Steinbruch, seit Sommer 2000 bringt Werner Auer Musicals ins Weinviertel. Für 2018 wird “Les Misérables” angekündigt.

(APA)