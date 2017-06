Jessica Hausner unter neuen Mitgliedern der Oscar-Akademie

Österreichische Regisseurin Jessica Hausner bestimmt Oscar-Gewinner mit - © APA (AFP)

Im Bestreben, die Vielfalt in den eigenen Reihen zu verstärken, hat die Oscar-Akademie eine Rekordanzahl von 774 Filmschaffenden aus 57 Ländern aufgenommen. 39 Prozent der neuen Mitglieder sind Frauen, 30 Prozent “people of color”, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch mit. Unter den Auserwählten ist auch die österreichische Regisseurin Jessica Hausner (“Lourdes”).