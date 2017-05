Jemenitische Rebellen feuerten Rakete nach Saudi-Arabien

Kurz vor dem Eintreffen von US-Präsident Donald Trump zu einem Besuch in Riad hat die saudi-arabischee Armee eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Eine ballistische Rakete der Houthi-Rebellen sei abgefangen worden und in unbewohntem Gebiet 180 Kilometer südwestlich von Riad niedergegangen, teilte das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis gegen die Houthi am Freitagabend mit.

Es war die weiteste Distanz, die eine Rakete aus dem Jemen Richtung Saudi-Arabien zurücklegte, seit die Houthis und ihre Verbündeten vor zwei Jahren mit den Angriffen auf das Nachbarland begonnen hatten. Der von den Houthis kontrollierte Fernsehsender Al-Mazirah bestätigte über den Kurzmitteilungsdienst Twitter, dass die Rebellen "eine ballistische Volcano-2-Rakete in Richtung von Saudi-Arabiens Hauptstadt" abgeschossen hätten. Der Sender stellte einen Zusammenhang zwischen dem Raketenangriff und Luftangriffen der arabischen Militärkoalition auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa her. Im Jemen kämpfen schiitische Houthi-Rebellen seit Anfang 2015 gegen Truppen von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi. Seit März 2015 fliegt eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition Luftangriffe auf die Rebellen. Extremistengruppen wie Al-Kaida und der "Islamische Staat" (IS) machen sich den Konflikt zunutze, um ihre Macht im Land auszubauen. Wegen des Konflikts herrscht in dem Land eine humanitäre Krise. (APA/ag.)