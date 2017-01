Jemen-Konflikt kostet Tausenden Kindern das Leben

Die Lage im Jemen ist katastrophal - © APA (AFP)

Wegen des kollabierenden Gesundheitssystems im Bürgerkriegsland Jemen sind rund 10.000 Kinder gestorben, obwohl ihr Tod vermeidbar gewesen wäre. “Wir verlieren wöchentlich ca. 1.000 Kinder an Durchfall, Mangelernährung und Atemwegsinfektionen – Todesfälle, die wir normalerweise verhindern könnten”, sagte Edward Santiago, Jemen-Länderdirektor der Hilfsorganisation Save the Children, am Freitag.