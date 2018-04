Jelinek-Forschungsplattform zu "Alterität und Xenophobie"

In einer interdisziplinären Veranstaltungsreihe widmet sich die Forschungsplattform Elfriede Jelinek von 17. bis 25. April den Themen "Alterität und Xenophobie". Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit dem Thema sind jene Werke der Nobelpreisträgerin, in denen sie sich "kritisch mit der Konstruktion, Ausgrenzung und Vernichtung von Anderem und Fremden" auseinandersetzt.

In zahlreichen Workshops und Vorträgen widmen sich Autoren, Künstler und Wissenschafter unter dem Übertitel “Was zu fürchten vorgegeben wird” den beiden Begriffen und wie diese in aktuellen künstlerischen Arbeiten verhandelt werden. Am ersten Abend diskutieren die Journalistin Nina Horacek, der Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk und die Künstlerin Elisabeth von Samsonow unter dem Titel “Wie immer auf der falschen Seite des Abgrunds” am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft in der Hofburg zur aktuellen politischen Lage Österreichs.