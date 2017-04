Jehle und Schäfer vor dem Titelgewinn

2. LM-Runde der Vorarlberger Bahnengolfer in Höchst! Am Sonntag, den 23. April 2017 fand die 2. Landesmeisterschaftsrunde der Vorarlberger Bahnengolfer in Höchst statt. Gespielt wurden 4 Runden auf der Miniaturgolfanlage. Es waren 52 Einzelspieler am Start.

Tagesbestscore spielte wiederum der Bludenzer Stefan Schäfer, welcher somit seinen Vorsprung bei den Herren mit 9 Schlägen Vorsprung auf seinen Teamkollegen Fabian Spies ausbauen konnte. Adriano Steiner (Dornbirn), Senioren1 erspielte mit 90 Schlägen das zweitbeste Tagesergebnis und konnte ebenfalls seinen Vorsprung in seiner Kategorie auf den zweitplatzierten Hermann Türtscher ausbauen.

Spannend ist es auch bei den Damen, Nagele Nadine (Klaus) konnte mit 92 Schlägen über 4 Runden auf die erstplatzierte Lara Jehle (Hörbranz – 97 Schläge) aufholen und liegt jetzt nur noch 8 Schläge hinter ihrer Kontrahentin.

Die weiteren Erstplatzierten der verschiedenen Kategorien sind:

Laura Rudigier, Schruns Schülerin 108 Schläge

Kai Gamsjäger,Klaus Schüler 120 Schläge

Maximilian Bauer, Hörbranz Junioren 97 Schläge

Herlinde Pazal, Höchst w Sen. 2 106 Schläge

Peter Kuen, Hörbranz m Sen. 2 94 Schläge

Gina Jehle, Hörbranz w Sen.1 104 Schläge

Nach 2 Runden können folgende Spieler der jeweiligen Kategorie die Führung übernehmen:

Laura Berchtold, Schruns Schülerin 257 Schläge

Kai Gamsjäger, Klaus Schüler 120 Schläge

Maximilian Bauer, Hörbranz Junioren 191 Schläge

Herlinde Pazal, Höchst w. Sen. 2 205 Schläge

Markus Fuchs, Schruns m. Sen. 2 201 Schläge

Johanna Gmeiner, Schruns w. Sen.1 231 Schläge

Adriano Steiner, Dornbirn m Sen. 1 181 Schläge

Lara Jehle, Hörbranz Damen 187 Schläge

Stefan Schäfer, Bludenz Herren 173 Schläge

Das Finale der Landemeisterschaft findet am Sonntag, den 14. Mai 2017 ab 09:00 Uhr auf der Minigolfanlage in Schruns statt. Natürlich sind Zuschauer willkommen.