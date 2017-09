Jedes fünfte Kind wird mit dem Auto zur Schule gebracht

In einer Woche enden in Vorarlberg die Ferien. Eltern von Kindern, die in die Volksschule gehen, rät der VCÖ noch jetzt in den Ferien mit dem Kind den Schulweg gemeinsam zu gehen und das richtige Verhalten zu besprechen. Bei Schulanfängern und bei Kindern, die die Schule wechseln, ist es wichtig, den besten Schulweg zu eruieren.

“Oft führen mehrere Wege in die Schule. Wichtig ist, den für das Kind besten und sichersten und nicht unbedingt den kürzesten Weg zu wählen”, erklärt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Den Schulweg unbedingt aus der Perspektive des Kindes betrachten. Hindernisse oder parkende Autos, über die Erwachsene leicht hinwegblicken, können Kindern die Sicht leicht verstellen. Und als Regel gilt: Am Schulweg bleibt das Handy in der Schultasche. Wer am Schulweg Gefahrenstellen sieht, unbedingt die Gemeinde davon informieren, damit Maßnahmen gesetzt werden.

Jedes vierte Kind wohnt in Schulnähe

In Österreich wohnt jedes vierte Kind höchstes einen Kilometer von seiner Schule entfernt. Weitere 21 Prozent der 6- bis 14-Jährigen haben einen Schulweg von einen bis zweieinhalb Kilometern, 15 Prozent der Kinder wohnen mehr als zehn Kilometer von ihrer Schule entfernt.

Acht von zehn Kindern kommen in Österreich umweltfreundlich zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zur Schule. Jedes 5. Kind wird mit dem Auto zur Schule gebracht. Vor vielen Schulen herrscht vor Schulbeginn ein regelrechtes Verkehrschaos.

Südtirol als Vorbild?

In Südtirol gibt es Schulstraßen, die eine Viertel- bis halbe Stunde vor und nach dem Unterricht für den Autoverkehr gesperrt sind. Dadurch hat sich die Situation auf den Schulwegen für die Kinder deutlich verbessert. Dieses Modell wäre auch für viele Schulen in Österreich sinnvoll, betont der VCÖ. Auch Halteverbote im Schulumfeld tragen zur verbesserten Verkehrssituation bei.

Das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel für den Schulweg ist in Österreich übrigens der Öffentliche Verkehr. 45 Prozent der 6- bis 14-Jährigen kommen mit Schulbus, Bahn oder städtischen Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule.. In Wien fahren bei den 11- bis 14-Jährigen sogar sechs von zehn mit Öffis zur Schule. Jedes dritte Kind legt den gesamten Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück.

Wie 6 bis 14-Jährige zur Schule kommen

Mit Öffentlichem Verkehr: 45 Prozent

Zu Fuß: 27 Prozent

Auto mitfahrend: 21 Prozent

Fahrrad: 6 Prozent

Wie lange Schulwege der 6- bis 14-Jährigen sind

Kürzer als 500 Meter: 13 Prozent

500 bis 1.000 Meter: 14 Prozent

1 bis 2,5 Kilometer: 21 Prozent

2,5 bis 5 Kilometer: 20 Prozent

5 bis 10 Kilometer: 17 Prozent

10 bis 20 Kilometer: 10 Prozent

20 bis 50 Kilometer: 5 Prozent