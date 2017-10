Häufig fehlt für die Arbeit zuhause die Ruhe - © APA (Archiv/AFP)

Jeder zweite Österreicher arbeitet regelmäßig im Home Office. Laut einer Umfrage von MindMetre gaben 51 Prozent der weltweit Befragten an, mindestens einen Tag pro Woche zuhause zu arbeiten. In Österreich würden 54 Prozent die eigenen vier Wände als Arbeitsplatz nutzen, hieß es laut der von dem Bürodienstleiter Regus in Auftrag gegebenen Studie.