Jeder dritte Neuwagen in Vorarlberg ist ein SUV

Der SUV-Boom hält in Vorarlberg ungebremst an. Im 1. Quartal war bereits jeder dritte Neuwagen ein SUV oder Geländewagen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt.

1.329 neue SUV

1.329 SUV und Geländewagen wurden in den ersten drei Monaten in Vorarlberg neuzugelassen. Im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres gab es eine Zunahme um sechs Prozent, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Schon im Vorjahr wurden mit 4.543 mehr als doppelt so viele SUV und Geländewagen wie im Jahr 2010 neu gekauft.