Jeden zweiten Tag ein Verkehrsunfall mit Kindern

80 Prozent der Verkehrsunfälle mit Kindern passieren nicht am Schulweg - © Bilderbox

Im Vorjahr verunglückten in Vorarlberg 183 Kinder bei Verkehrsunfällen. Besonders tragisch: Ein Kind kam im Straßenverkehr ums Leben. Eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt, dass seit dem Jahr 2010 in Vorarlberg rund 80 Prozent der Verkehrsunfälle mit Kindern nicht am Schulweg, sondern in der Freizeit passierten.