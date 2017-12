Je schmaler desto besser: Sophia Wollersheim mit krassem Beauty-Ziel

Sophia Wollersheim hat ein skurriles Ziel: Die 30-Jährige ist gelangweilt von Schönheitsidealen und will nun die dünnste Taille der Welt.

In Kombination mit ihren enormen Silikoneinlagen wirkt Sophia’s schmale Taille schon jetzt wie eine reale Comicfigur à la Jessica Rabbit. Doch die 30-Jährige will mehr, immer schmaler soll ihrer Körpermitte werden.

“Ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich will die dünnste Körpermitte der Welt haben”, offenbarte sie gegenüber der OK!. Bereits vier Rippen hat die Ex von Bert Wollersheim sich schon entfernen lassen – und das alles zugunsten einer schmalen Taille.