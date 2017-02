Jazzsänger Al Jarreau muss Livekarriere beenden

Auf ärztlichen Rat hin habe er alle für dieses Jahr geplanten Auftritte abgesagt und trete in “vollständiger Trauer” vom Tour-Leben ab. “Er ist dankbar für seine 50 Jahre, in denen er die Welt in seiner Mission für die Musik bereist hat und für alle, die dies mit ihm teilten – sein treues Publikum, die engagierten Musiker und so viele andere, die seine Bemühungen unterstützten.” Das Geld für bereits gekaufte Konzertkarten werde erstattet. Nach Auftritten in den USA waren im Juli auch Konzerte in Oldenburg, Karlsruhe und Düsseldorf geplant.

(APA/dpa)