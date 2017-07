Dieses Jahr trat der im Jazzseminar unterrichtende Toni Eberle sogar zu dritt mit Bassist David Mäder und dem Drummer Martin Grabher auf und heizte dem zahlreich erschienen Publikum in dem herrlichen Gastgarten so ordentlich ein. Liebhaber der Musikrichtungen Jazz und Funk kamen bei dieser Veranstaltung, die der Montafoner Kulturverein „illlitz“ organisierte, voll auf ihre Kosten.

Kulturverein „illlitz“

Man spürte die Lust der drei Musiker an ihrem Spiel, denn immer wieder kam es zu spontanen jazzigen Einlagen und auch die zufriedenen Gesichter der drei passionierten Musiker, wenn ein Stück besonders gelungen war, sprachen Bände. Kopf der Band ist Toni Eberle und so bemerkten die Zuhörer auch seine ganz eigene Handschrift in den Harmonien oder etwa in den Übergängen zwischen den Musikstücken, die gekonnt leicht vorgetragen wurden ohne übertriebene Firlefanz an Tönen, aber doch harmonisch aufeinander abgestimmt waren. So entstand für die Zuhörer wie auch die Musiker ein entspannt harmonischer Abend, den alle Beteilgten in vollen Zügen genossen.