Jazz und coole Drinks in Göfis

Göfis. (ceg) „Bugo“ – das steht abgekürzt für „Bücherei Göfis“. Das eine Bücherei Jazzabende veranstaltet ist an sich schon ungewöhnlich, ist aber nicht das einzige Ungewöhnliche am Göfner Dorfmittelpunkt. So kann man ganzjährig zu normalen Geschäftsöffnungszeiten nicht nur Bücher ausleihen, im Bugo gibt es ein inkludiertes Cafe und eine Ecke für handgemachte heimische Produkte aus Göfis. Wer eine der fünf Tageszeitungen, oder rund 70 Zeitschriften lesen möchte, der kann dazu noch gemütlich einen Cafe schlürfen. Der Platz hinter dem Gemeindeamt, vor Jahren noch Müllinsel und Parkplatz hat sich zum Treffpunkt in der Gemeinde gemausert.

Seit einigen Jahren gibt es im Bugo auch die Sommersession. Was an einem Montag entstand sind mittlerweile vier Abende während der Sommerferien, wobei die Musiker zum Nulltarif auftreten. Den Auftakt machte am vergangenen Freitag die East West Connection mit feinstem Jazz, Swing und Blues. Trotz Dauerregens fand sich eine stattliche Anzahl von Stammgästen ein. Das Team der Bücherei rund um Leiter Rudi Malin offerierte neben zahlreichen anderen Getränken als Highlight frisch gezapftes Guinnessbier, das benachbarte Gastlokal Consum servierte Köstlichkeiten aus der Küche. Malin für die Veranstaltungen im Bugo verantwortlich stellte die Philosophie des Bugo klar: „Göfis ist eine Wohngemeinde, wir sorgen dafür, dass es nicht zu einer Schlafgemeinde verkommt:“

Die nächste Sommersession im Bugo mit dem Clunia Quartett gibt es bereits am Freitag 21.Juli ab 19 Uhr.