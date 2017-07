Jay-Z baut seine Ausnahmestellung in den US-Albumcharts aus

Nur die Beatles haben in den Vereinigten Staaten mit 19 Top-Platzierungen eine bessere Quote – allerdings als Band. Das Album “4:44” enthält viele Hinweise auf Jay-Z’s Privatleben. So entschuldigt er sich auf der Ende Juni veröffentlichten Platte offenbar bei seiner Ehefrau Beyoncé für einen Seitensprung. Die Popsängerin hatte Jay-Z ihrerseits auf ihrem Album “Lemonade” vorgeworfen, sie betrogen zu haben.

Seelenverwandt mit Barack Obama

Jay-Z, der mit bürgerlichem Namen Sean Carter heißt, war Mitte Juni als erster Hip-Hop-Star in die Songwriter Hall of Fame eingezogen. Die Laudatio hielt Ex-US-Präsident Barack Obama, der sich als langjähriger Fan von Jay-Z und Seelenverwandter bezeichnete. Jay-Z und Beyoncé haben außer ihren im Juni geborenen Zwillingen eine fünfjährige Tochter.