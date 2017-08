Jasmin Berchtold: “Will im Europacup zu den zehn Besten gehören”

VIDEO-INTERVIEW MIT JASMIN BERCHTOLD vs ANTJE PEUCKERT vs IMPRESSIONEN VOM TRAINING IM OLYMPIAZENTRUM VORARLBERG

„Das Olympiazentrum Vorarlberg unterstützt mich seit vielen Jahren mit idealen Bedingungen mich optimal auf die kommenden schweren Aufgaben vorzubereiten. Ich will täglich mein Bestes geben um meine großen Ziele zu verwirklichen. Ich bin sehr zuversichtlich auf die bevorstehende Saison 2017/2018“, sagt Langläuferin Jasmin Berchtold nach einer kräfteraubenden Trainingseinheit im Olympiazentrum Vorarlberg in Dornbirn. Ende September geht es für die 21-jährige Schwarzenbergerin erstmals auf Schnee auf den Dachstein-Gletscher in der Ramsau. Seit drei Monaten unter Trainerin Antje Peuckert steckt Jasmin Berchtold mitten in der Vorbereitung. Laut Peuckert stand an erster Stelle der Kraftaufbau im Vordergrund. Die Ausdauer-Tests sind vor Kurzem bei Berchtold auch sehr gut verlaufen. „Jasmin ist auf einem guten Weg, es ist noch Luft nach oben. Hoffe sie bleibt heuer gesund und das sie sportlich eine gute Saison umsetzen kann“, so Antje Peuckert vom Olympiazentrum Vorarlberg. Vorrangig hat bei Jasmin Berchtold die Etablierung im Europacup unter den besten Zehn und in weiterer Folge Einsätze im Langlauf-Weltcup.

Zu den Highlights im Jugendalter zählten Silber und Bronze bei den U18 Europameisterschaften sowie das European Youth Olympic Festival 2013 in Rumänien. Im Juniorenbereich konnte ich einige vielversprechende Top10 Platzierungen im Continentalcup erreichen. An diese Leistungen möchte ich auch in der allgemeinen Damenklasse anknüpfen, um zu den Besten meines Sports aufzuschließen. Die nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Seefeld sowie die Olympischen Winterspiele 2022 sind meine Ziele für die kommenden Jahre.

Zur Person

Jasmin Berchtold

Beruf: Profisportlerin und Studentin

Geboren: 24. April 1996

Wohnort: Schwarzenberg

Verein: SC Egg

Lebensmotto: Träum nicht dein Leben – leb deine Träume

Kopfsponsor: Lech Zürs Arlberg

Material und Ausrüstung: Fischer, Leki, Rottefella, Uvex, Löffler

Instagram: https://www.instagram.com/berchtoldjasmin/

Facebook: https://www.facebook.com/berchtoldjasmin/