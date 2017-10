Japanischer Kaiser Akihito dankt am 31. März 2019 ab

Akihito will Krone an Kronprinz Naruhito weitergeben - © APA (Archiv/AFP)

Der japanische Kaiser Akihito wird einem Medienbericht zufolge am 31. März 2019 abdanken. Kronprinz Naruhito werde einen Tag später, am 1. April, den Chrysanthemen-Thron besteigen, berichtete die japanische Zeitung “Asahi Shimbun” am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise.