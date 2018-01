Japanischer Astronaut wuchs im All weniger als behauptet

Norishige Kanai, Besatzungsmitglied der Internationalen Raumstation hat sich mit selbst produzierten "Fake News" unnötig Sorgen um seine Rückkehr gemacht. Er sei während seines ISS-Aufenthalts neun Zentimeter gewachsen und befürchte, bei der Rückkehr "nicht mehr in den Sitz" der Sojus-Rakete zu passen. Am Mittwoch gab der 41-Jährige Entwarnung: Er habe nur um zwei Zentimeter zugelegt.

“Ich bin in nur drei Wochen in die Höhe geschossen wie eine Pflanze”, meldete der Japaner am Dienstag auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Bei der Ankunft im Weltraum sei seine Größe gemessen worden, und seitdem sei er “um ganze neun Zentimeter gewachsen”.