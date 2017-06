Japanische Wirtschaft wächst deutlich langsamer als gedacht

Der private Konsum schwächelt, der Industriemotor brummt aber - © APA (AFP)

Die japanische Wirtschaft ist zum Jahresauftakt längst nicht so stark gewachsen wie zunächst gedacht. Das Plus im ersten Quartal habe nur zu einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 1,0 Prozent gereicht, nach vorläufig geschätzten 2,2 Prozent, teilte die Regierung der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft am Donnerstag mit.