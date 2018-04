Japaner gilt mit 112 Jahren jetzt als ältester Mann der Welt

Ein 112 Jahre alter Japaner gilt jetzt als ältester Mann der Welt.

Der auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido lebende Masazo Nonaka ist dort am 25. Juli 1905 geboren worden, wie die Organisation des “Guinness Buch der Rekorde” am Dienstag bekannt gab. Im selben Jahr hatte Albert Einstein seine Relativitätstheorie veröffentlicht.

Zur Langlebigkeit der Japaner tragen die gesunde traditionelle Küche, Fortschritte in der Medizin und das gestiegene Gesundheitsbewusstsein bei. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Japaner in einem der sichersten und reichsten Länder der Welt leben. Im vergangenen Jahr lebten fast 68.000 Hundertjährige in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt – so viele wie nie zuvor. Allerdings hat Japans Bevölkerung angesichts der niedrigen Geburtenrate real zu schrumpfen begonnen.