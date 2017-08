Yosuke Ideguchi feiert seinen Treffer gegen Australien - © APA (AFP)

Japan hat sich mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Australien vorzeitig für die Fußball-WM 2018 in Russland qualifiziert. Die Japaner gewannen in Saitama dank Toren von Takuma Asano (41.) and Yosuke Ideguchi (82.). Durch den Erfolg sind sie in der Gruppe B vor dem letzten Spieltag nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen und nehmen zum sechsten Mal in Serie an einer WM teil.