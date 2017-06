Japan nimmt weiteren Atomreaktor wieder ans Netz

Landesweit sind 5 Akws wieder in Betrieb - © APA (AFP/Archiv)

Mehr als sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima ist in Japan ein weiterer Nuklearreaktor wieder ans Netz gegangen. Wie Kansai Electric Power mitteilte, wurde im Atomkraftwerk Takahama rund 350 Kilometer westlich der Hauptstadt Tokio am Dienstag der Reaktor Nummer drei wieder hochgefahren. In der Anlage war bereits im Mai Reaktor Nummer vier wieder in Betrieb genommen worden.