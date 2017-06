Japan kam gegen den Irak zu einem 1:1 - © APA (AFP)

Nach der Qualifikation des Iran für die Fußball-WM 2018 in Russland bleibt das Rennen um die restlichen Asien-Tickets spannend. Japan (Gruppe 2) ist am Dienstag in Teheran nicht über ein 1:1 gegen den Irak hinausgekommen und muss noch zittern. China (Gruppe 1) hat in Seremban/Malaysia nach einem 2:2 gegen Syrien nur noch minimale Chancen.