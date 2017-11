Japan hätte laut Trump Nordkorea-Raketen abschießen sollen

US-Präsident Donald Trump hat laut Medien Unverständnis für Tokios Reaktion auf zwei kürzliche Raketentests durch Nordkorea über Japan hinweg geäußert. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag kurz vor dem Auftakt Trumps Besuch in Japan berichtete, habe dieser vor führenden Vertretern südostasiatischer Länder die Ansicht geäußert, Japan hätte die Raketen Nordkoreas abschießen sollen.

Zur Begründung hieß es, man habe die Raketen vom Start an beobachtet und sei zum Ergebnis gekommen, dass sie nicht auf japanischem Territorium landen würden. Die Raketen waren in extremer Höhe von mehreren Hundert Kilometern über Japan hinweggeflogen. US-Präsident Trump trifft nach seiner Ankunft am Sonntag den japanischen Regierungschef Shinzo Abe am Montag zu formellen Gesprächen. Ein zentrales Thema wird dabei die Krise um Nordkorea sein. Die USA sind Japans Schutzmacht. Tokio ist die erste asiatische Station von Trumps fast zweiwöchiger Reise durch die Region.