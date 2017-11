Jansrud siegt - ÖSV-Duo am Podest

Kjetil Jansrud feierte beim Super G in Lake Louise einen Sieg vor dem ÖSV-Duo Max Franz (+0,28) und Hannes Reichelt (+0,32).

Der heutige Super G in Lake Louise startete für die Österreicher alles andere als gut. Der zweite der gestrigen Abfahrt, Mathias Mayer ging als erster auf die Strecke und schied bereits im oberen Teil aus. Auch die Italiener Innerhofer und Paris hatten sichtlich Probleme an einigen Stellen. Mit Startnummer 5 ging Hannes Reichelt ins Rennen und übernahm nach einer guten Fahrt mit großem Vorsprung die Führung.

Wechselnde Wetterbedingungen

Die Führung hielt jedoch nicht allzu lange – mit Startnummer 7 zeigte Kjetil Jansrud, der Super G Weltcup-Gesamtsieger der letzten Saison, eine fast fehlerfreie Fahrt und löste Reichelt an der Spitze ab. In weiterer Folge machte der einsetzende leichte Schneefall das Rennen nicht unbedingt leichter. So war auch für Mr. Lake Louise, Aksel Lund Svindal, nicht mehr als der vierte Rang möglich. Mit Startnummer 17 ging dann ÖSV-Läufer Max Franz ins Rennen. Er nutzte die wieder etwas bessere Sicht perfekt aus und schob sich noch vor Hannes Reichelt auf den zweiten Rang.