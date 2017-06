Janko-Treffer und Punkterekord für FC Basel

Janko kam heuer auf insgesamt 13 Treffer - © APA (KEYSTONE)

Marc Janko hat in seinem wohl letzten Spiel in der Schweizer Super League ein Tor erzielt. Der österreichische Fußball-Nationalstürmer traf beim 4:1-Sieg des FC Basel in der letzten Runde gegen St. Gallen in der 92. Minute zum 4:1-Endstand, nachdem in der 91. Minute eingewechselt worden war. Der 33-Jährige wird den Verein im Sommer nach zwei Spielzeiten verlassen. 2016/17 kam er auf 13 Saisontore.