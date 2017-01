Janine Flock Weltcup-Dritte in St. Moritz

Flock Dritte hinter Mirela Rahneva und Kendall Wesenberg - © APA (Keystone)

Die Tirolerin Janine Flock hat im Skeleton-Weltcup einen weiteren Spitzenplatz eingefahren. Die 27-Jährige stand am Freitag in St. Moritz als Dritte zum dritten Mal in dieser Saison auf dem Podest, zudem war sie vergangene Woche Vize-Europameisterin geworden. Im Olympia-Eiskanal in Celerina hatte sie nach zwei Läufen 1,98 Sekunden Rückstand auf die überlegene Siegerin Mirela Rahneva.