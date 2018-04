Janika Rüttimann: "Die Profikarriere ist und bleibt das Ziel"

Die erst 18-jährige Montafonerin Janika Rüttimann träumt von einer Profikarriere im Golfsport. Die HAK-Schülerin will aber zuerst die Matura erfolgreich abschließen.

Janika Rüttimann zählt zu den hoffnungsvollsten Talenten im österreichischen Golfzirkus. Die 18-jährige HAK-Schülerin aus Bludenz will aber zuerst die schulische Ausbildung sprich Matura 2019 erfolgreich abschließen. Am nächsten Wochenende nimmt sie mit einer Wildcard erstmals bei den Swiss Open in Grabs teil und schnuppert bei den Profis. “Ich will unter die besten 150 Topathleten in der Golf-Weltrangliste, die Titelverteidigung bei den nationalen Titelkämpfen, die Teilnahme an den Britisch Ladies und die Profikarriere das sind meine klaren Ziele”, sagt die sympathische Sportlerin Janika Rüttimann. Mehr zu Janika Rüttimann im Interview.