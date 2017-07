Janika Rüttimann in Hochform zur EM

Auf dem schweren Platz des Colony Club Gutenhof (Par 73) spielte 17-Jährige Runden von 71, 68 und 74 und blieb damit sechs unter Par. Rüttimann war damit die weitaus beste Dame dieser Titelkämpfe, U21-Siegerin Katharina Mühlbauer lag schon neun Schläge hinter der Montafonerin zurück.

Auch die weiteren Vorarlberger Teilnehmer schlugen sich sehr gut: Chantal Düringer erreichte in der U18-Klasse Rang drei, Michael Vonbank und Yannik Alexander klassierten sich in der U21-Klasse auf den Rängen vier und sieben. Claus Jäger erreichte in der U18 den fünften Platz.

Für Janika Rüttimann und ihre Klubkollegen steht ab Mittwoch das Saisonhighlight auf dem Programm: Der österreichische Golfverband entsandte die beiden Nationalteamspielerinnen zu den Amateureuropameisterschaften der Damen nach Lausanne. Schon am Dienstag steht dort die Proberunde auf dem Programm, insgesamt werden bis Samstag vier Runden gespielt.

Ergebnisse

U21 männlich

Michael Vonbank (Bludenz-Braz) 219 (77/68/74) 7. Yannik Alexander (Montafon) 226 (79/73/74) Cut verpasst: Felix Humml (Rankweil) (80/79)

U18 männlich

Claus Jäger (Rankweil) 219 (76/73/70)

U18 weiblich