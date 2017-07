Jan Mohr immer mit Vollgas unterwegs

Nach dem Aufstieg aus dem ADAC Junior Cup 2016, bei welchem Jan die Saison als gesamt Zwölfter und zweitbester Neueinsteiger abschloss, legte er in dieser Saison gleich ordentlich zu! Zu den ersten beiden Läufen in der Motorsportarena Oschersleben qualifizierte sich der Hohenemser für die erste Startreihe und ging als Dritter von 38 Fahrern ins Rennen. Nachdem Jan bei seinem ersten Regenrennen einen 9. Platz über die Ziellinie rettete, sah am Sonntag alles anders aus:

Jan hatte einen guten Start, bog als Führender in die erste Kurve ein und holte sich in der ersten Runde gleich einen Vorsprung von über einer Sekunde auf die Verfolger. Anschließend führte der Rennfahrer vom Team Buchner Motorsport das Rennen über sechs Runden an, bis es schließlich aufgrund eines Unfalls abgebrochen wurde. Nach langer Verzögerung wurde nicht mehr neu gestartet und der Fahrer vom MSC-Hohenems wurde als Sieger gewertet!

Das sagt Jan zu seinem Erfolg: „Es war einfach unglaublich! Nachdem ich drei Jahre lang nur auf diese eine Sache hingearbeitet hatte, war der Erfolg nun da. Ich war schon sehr froh über den Speed den ich im Training und im Qualiying hatte, denn wir waren voll dabei, aber das Rennen dann wirklich zu gewinnen war einfach fantastisch! Ich möchte mich bei meinem ganzen Team für die super Unterstützung bedanken und natürlich bei all meinem Partnern, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre!“

Mit diesem Saisonstart bestätigte Jan den Aufwärtstrend der letzten Jahre, und die Ziele des jungen Hohenemsers sind klar: „Ich will diesen Sport irgendwann zu meinem Beruf machen! Dafür würden wir in der nächsten Saison gerne in die Internationale Deutsche Meisterschaft aufsteigen, aber nun ist es erst einmal wichtig, im R6 Cup weiterhin gute Leistungen zu erbringen!“

Die Chancen stehen gut in dieser Saison und es wird noch spannend, was Jan in diesem Jahr noch alles zeigen wird.