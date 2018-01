Jammernder Pietro Lombardi: "Keine will mich"

Liebestief bei Pietro Lombardi. Auf Instagram klagte der Sänger seinen Followern jetzt sein Leid.

Pietro Lombardi hat es erwischt. Leider jedoch nicht in Liebesdingen, sondern eine dicke Erkältung hat sich bei ihm breit gemacht. Der Sänger muss jetzt im Bett bleiben und sich ausruhen.

“Ich bin ganz alleine”

Doch statt sich zu erholen, jammert er in einer Instagram-Story jetzt drauf los: “Ich hätte so gerne eine Freudin, aber keine will mich. Ich bin krank und keiner tröstet mich. Ich bin ganz alleine.”