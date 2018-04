James führte Cleveland mit 46 Punkten zum 1:1-Ausgleich

Die Cleveland Cavaliers haben am Mittwochabend (Ortszeit) mit einem knappen 100:97-Heimsieg über die Indiana Pacers den 1:1-Ausgleich in der Auftaktrunde der NBA-Play-offs geschafft. Hauptverantwortlich dafür war Basketball-Megastar LeBron James, der mit 46 Punkten und zwölf Rebounds eine Top-Performance aufs Parkett zauberte. Die nächsten beiden Partien finden nun in Indianapolis statt.

Nachdem “King James” beim 80:98-Heimdebakel im Auftaktspiel am Sonntag keinen einzigen Korbwurf in den ersten zehn Minuten verzeichnet hatte, lief er diesmal von Beginn an heiß: Der 33-Jährige erzielte die ersten 16 Punkte für Cleveland. Dazu zeigte sich auch die “Cavs”-Defensive stark verbessert. Der Sieger dieses Duells trifft in der zweiten Runde auf den Gewinner der “best of seven”-Serie zwischen den Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl und Washington Wizards (aktueller Stand 2:0).

Utah Jazz stellte angetrieben von Super-Rookie Donovan Mitchell (28 Punkte) mit einem 102:95-Auswärtserfolg über Oklahoma City Thunder ebenfalls auf 1:1 und hat nun zweimal in Salt Lake City Heimrecht. Titelfavorit Houston Rockets gewann indes auch sein zweites Heimspiel mit 102:82 gegen die Minnesota Timberwolves und fährt mit einem 2:0-Vorsprung zu den Spielen drei und vier nach Minneapolis.

Diesmal führte Spielmacher Chris Paul den Grunddurchgangssieger aus der osttexanischen Metropole mit 27 Punkten an. NBA-Topscorer James Harden, der am Sonntag noch mit 44 Punkten geglänzt hatte, erwischte dagegen einen katastrophalen Tag, traf nur zwei von 18 Würfen aus dem Feld (1/10 Dreiern) und kam auf lediglich zwölf Zähler. Da Paul für den “Bart” in die Bresche sprang, fiel dies aber nicht ins Gewicht.

Traurige Nachrichten gab es von den San Antonio Spurs, die gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 0:2 zurückliegen: Die Ehefrau von Erfolgscoach Gregg Popovich verstarb am Mittwoch, wie der Club mitteilte.-P