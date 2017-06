Jamaikaner McLeod knapp über 110-m-Hürden-Weltrekord

Fantastischer Auftritt des Hürdensprinters - © APA (AFP)

Vier Jahresweltbestleistungen gab es am Samstagabend bei den Leichtathletik-Meetings in Sacramento/Kalifornien und Kingston/Jamaika. Am beeindruckendsten war dabei die Vorstellung von Omar McLeod. Der Olympiasieger aus Jamaika markierte über 110 m Hürden in 12,90 Sekunden Jahresweltbestleistung und verbesserte mit der fünftschnellsten Zeit der Geschichte auch den Landesrekord.