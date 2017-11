Jamaika-Sondierer ringen um Kompromisse

CDU, CSU, FDP und die Grünen ringen bei ihren Sondierungsgesprächen über ein Jamaika-Bündnis um Kompromisse. Heute Mittwoch stehen besonders umstrittene Themen auf der Tagesordnung. Am Vormittag wollen sich die Parteivorsitzenden neben Europa auch über Migration beraten. Das kontroverse Thema war um einen Tag verschoben worden.

Menschen könnten sich dann gut integrieren, wenn sie die Perspektive hätten, ihre Familie nachholen zu können und nicht ständig in Sorge um sie zu sein. Es gehe um Humanität und Ordnung, sagte Grünen-Chef Cem Özdemir den Zeitungen der “Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft”. Deshalb lege seine Partei so viel wert auf Familienzusammenführung.

Beide Grünen-Politiker signalisierten aber auch ein Entgegenkommen bei einigen Fragen der Zuwanderungspolitik wie Steuerung der Einwanderung. “Es kann nicht sein, dass wir illegale Migration haben”, sagte Göring-Eckardt. Özdemir betonte, er wolle Ordnung. “Ich will, dass die europäischen Außengrenzen wirkungsvoll kontrolliert werden. Ich will wissen, wer zu uns nach Europa kommt. Ich will, dass sie erfasst sind, registriert sind und dass wir Fingerabdrücke von ihnen haben. Ich will, dass die Polizei in Europa vernetzt arbeitet und die Daten austauscht.”