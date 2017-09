Jamaika erfreut über Koalitionsdebatte in Deutschland

Auch das Außenministerium des Inselstaates wisse das zu schätzen. Eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen (Schwarz-Gelb-Grün, die Farben der Flagge Jamaikas) wäre ein gutes Omen für die deutsche Politik, zeigte sich die Botschafterin überzeugt. Schließlich funktioniere selbst die Einstimmenmehrheit der jamaikanischen Regierung im Parlament in Kingston “einwandfrei”.

Jobson bemühte sich, mit einem Klischee über ihr Land aufzuräumen: “Bei uns läuft nicht jeder bekifft herum”, sagte die Diplomatin. Dass ihre Landsleute hingegen immer gute Laune hätten sei korrekt: “Unsere Menschen sind gut drauf und lieben Menschen.”

Da die SPD nach ihrer herben Niederlage bei der Bundestagswahl am Sonntag in die Opposition gehen will, gilt ein Jamaika-Bündnis derzeit als einzige realistische Regierungsoption im Bund.

(APA/ag.)