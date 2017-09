Jakob Mayer holt sich wieder Sieg beim Karrenlauf

Dornbirn. „Lufttemperatur 10 ° Celsius, Wetter: Regen, Stimmung top“, so der 14. Internationale Sparkassenlauf in Kürze. „Jetzt hatten wir dreizehn Mal Sonnenschein und heuer nicht nur erstmals einen verkürzten Lauf, sondern auch so richtig schlechtes Wetter. Davon lassen wir uns die Laune aber nicht verderben“, gab sich Claudia Juen, Sportwart vom SC Gütle und Organisatorin beim Internationalen Sparkassen Karrenlauf, gleich zum Auftakt trotzig. Das passende Outfit zur Wetterlage lieferte dazu Sport-Stadträtin Marie Louise Hinterauer, die sich mit „Sauschirm“ unter die wetterfesten Zuschauer mischte. Die Läufer selbst nahmen es gelassen – „ganz im Gegenteil, zum Rennen sind diese Bedingungen sogar ideal“, so die Teilnehmer unisono.

Favoritenrolle gerecht geworden

Neben Favorit Jakob Mayer – bereits ein „alter Hase“ in Sachen Karrenlauf -, der sich mit einer Zeit von 21.51,9 Minuten auch den Tagessieg sicherte, feierten andere Läufer heuer Premiere beim Karrenlauf. Matthias Riemerth ging dieses Jahr erstmals mit seinem Freund Lukas Aberer an den Start. Im Vorfeld hatten die beiden Jugendlichen schon fleißig trainiert und zeigten sich dementsprechend motiviert. „Ich will heute zeigen, dass ich nicht nur mit meinem Kart schnell unterwegs bin“, lautete die Kampfansage von Lukas, der normalerweise mit seinem Kart für Bestzeiten sorgt und als großes Nachwuchstalent im Kart-Sport gilt. Kumpel Matthias ergänzte dazu: „Die Gaude soll aber auch nicht zu kurz kommen!“

Dieses Motto galt auch für viele andere Teilnehmer. „Denn neben Bestzeiten, steht auch die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt beim Karrenlauf“, betonte Wettkampfleiter Robert Wohlgenannt vom SC Gütle. So verschieden die Altersklassen der Teilnehmer jedes Jahr sind, so unterschiedlich ist auch die Motivation der Läufer. Während die einen einfach aus Spaß und Freude am Laufen mitwirken, geht es bei einigen Läufern natürlich auch um neue Rekordzeiten. Dafür war heuer – wie schon so oft – eben wieder Jakob Mayer zuständig. Bei den Damen holte sich Monika Carl mit einer Zeit von 27.35,9 Minuten den Tagessieg.

Sieger Karrenlauf Ergebnisliste:

Schüler W

1 88 STANNECKER Sophie 2007 48:31.4

Schüler M

1 58 MEHELE Maximilian 2002 Marathon Team Fussach 26:19.0

Wu 20

1 10 GRIESSER Sasha 2001 Schröcken 38:43.1

Mu 20

1 1 DREXEL Paul 1999 VSV Jugendteam Skibe 33:15.9

W H

1 30 MAYER Melanie 1994 TS Jahn Lustenau 35:03.9

M H

1 28 MAYER Jakob 1990 TS Jahn Lustenau 21:51.9

Tagessieger

W 35

1 51 KARL Sandra 1982 Dornbirn 47:38.2

M 35

1 92 GEHRER Andreas 1981 Dornbirn 23:36.9

W 40

1 40 HOPP Amie 1974 Dornbirn 33:53.9

M 40

1 75 MEUSBURGER Christian 1973 Im Wald läufts 26:27.9

W 45

1 53 CARL Monika 1971 LG Welfen 27:35.9

Tagessiegerin

2 64 KELLER Daniela 1971 TV Teufen 30:08.2

M 45

1 17 HOFER Wolfgang 1972 R-LV Lustenau 27:11.9

W 50

1 60 JUEN Claudia 1965 SC Gütle 43:00.4

M 50

1 71 ERATH Siegfried 1967 Im Wald läufts 26:44.0

W 55

1 82 ZUBER Helen 1961 LC Uzwil 34:21.3

M 55

1 59 TSCHOHL Reinhard 1961 BLT Sparkasse Bluden 26:08.6

M 60

1 35 RIST Herbert 1957 Dornbirn 33:25.4

M 65

1 65 TOBLER Heinz 1952 TV Teufen 28:24.8

M 70

1 41 SCHEGER Reinhard 1947 hellblau POWERTEAM 34:31.4

Nordic Walking W

1 55 HEDRICH Hariet 1960 ATV Liesing 45:57.1

Nordic Walking M

1 48 DIETZ Michael 1963 LT Starzach 30:53.0