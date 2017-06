Jakob M. Erwas “Die Mitte der Welt” in München prämiert

Die Coming-of-Age-Geschichte beruht auf einem Roman von Andras Steinhöfel und erzählt, wie das Leben von Phil durch die Liebe zu seinem neuen Mitschüler Nicholas völlig durcheinander gerät. Der Kindermedienpreis ist mit insgesamt 11.000 Euro dotiert.

Jakob M. Erwa, geboren am 17. Juli 1981 in Graz, studierte an der Münchner Filmhochschule und erhielt 2007 für seinen Abschlussfilm “Heile Welt” den Großen Diagonale-Preis für den besten österreichischen Spielfilm. Mit seinem zweiten Spielfilm, dem Psychothriller “HomeSick”, wurde Erwa 2015 auf die Berlinale eingeladen. Seit 2010 in Berlin lebend, verfilmte er “Die Mitte der Welt” (2016) und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet. Aktuell arbeitet er u.a. an der Umsetzung des historischen Stoffes “Transmorphosis” über das als Mann geborene Model Valeska Reon sowie an “Berlin Wedding”, einem “Hochzeits-Tragikomödien-Episodenfilm”.

