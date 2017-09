Jahrhundert-Anleihe startet mit 3,5 Mrd. Euro Volumen

Die ebenfalls heute neu aufgelegte fünfjährige Benchmarkanleihe wurden mit 4,0 Mrd. Euro gestartet. Sie ist mit einem 0,00 Prozent Kupon ausgestattet. Die Ausgaberendite beläuft sich auf -0,165 Prozent. Insgesamt habe es sich um die größte jemals von der Republik durchgeführte Emission mit der größten Nachfrage gehandelt. Beide Anleihen seien schwer überzeichnet gewesen, was den Status der Republik als sicherer Hafen für die internationale Investorengemeinschaft unterstreiche, so Bundesfinanzagentur-Chef Markus Stix in einer Presseaussendung.

Die Nachfrage nach den beiden Benchmarkanleihen war sehr groß und belief sich bei der fünfjährigen auf 11,3 Mrd. Euro und bei der 100-jährigen Anleihe auf 10,8 Mrd. Euro. Die Ausgabe von hundertjährigen Staatsanleihen ist seit einem Parlamentsbeschluss im April dieses Jahres möglich.

(APA)