Feldkirch. (etu) Die Schreibwerkstatt Feldkirch veranstaltet heuer den Jahresworkshop „Kurzgeschichten schreiben“, der sich sowohl an die Mitglieder der Schreibwerkstatt richtet, als auch generell für kreativ Schreibende geeignet ist, die ihre erzählerischen Fähigkeiten systematisch verbessern wollen. „Sofern es die Räumlichkeiten zulassen, kann jeder Schreibende gerne an dem Kurs teilnehmen“, so Eric Parisse, der Künstlerische Leiter der Schreibwerkstatt. Der Workshop sieht unterschiedliche Themen an mehreren Terminen vor (siehe Factbox). Die Veranstaltungen finden im Café Bildstein, Feldkirch, jeweils ab 20 Uhr statt.

Interessierte können die Schreibwerkstatt unter schreibwerkstatt-fk@gmx.at kontaktieren.

Informationen zum Workshop finden sich auf www.schreibwerkstatt-feldkirch.at.

Themen:

2. Februar: Charaktere

9. März: Plot

6. April: Beschreiben

4. Mai: Perspektive

1. Juni: Dialog

7. September: Ort und Zeit

19. Okt.: Klang der Geschichte

2. November: Das Thema