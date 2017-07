Jahresrückblick Kinderbetreuung in Vorarlberg

Verlässlich, leistbar, ganzjährig, ganztägig und von hoher Qualität sowie möglichst nahe am Wohn- bzw. Arbeitsort gelegen. Diese Kriterien legen das Land Vorarlberg und die Gemeinden beim Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes an und wollen diese auch in hohem Maße erfüllen.

Gleiche Chancen für alle Kinder

“Mit einem kontinuierlichen Ausbau der Kinderbetreuung gelingt es, jedem Kind gleiche Startchancen zu geben”, sagte Landesrätin Wiesflecker bei der Vorstellung des Jahresberichts 2016. Dadurch werden die Entwicklung von Beginn an gefördert, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt und der Armutsgefährdung vorgebeugt.

Ausbau der Angebote

In den letzten zehn Jahren haben Land und Gemeinden die Erweiterung der Kinderbetreuungsangebote im ganzen Land vorangetrieben. Im Jahr 2006/07 gab es in Vorarlberg 50 Kinderbetreuungseinrichtungen mit zusammen 1.705 betreuten Kindern. Heute sind es 125 Einrichtungen und 4.320 Kinder. Diese Entwicklung soll sich auch heuer fortsetzen.