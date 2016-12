Jahresrückblick 2016: Das waren die beliebtesten Videos auf VOL.AT!

10. Die Hebung der MS Austria im Werftbecken im Zeitraffer



Als man den Rumpf der MS Austria aus dem Werftbecken heben wollte, hatte man das Gewicht des ehemaligen Bodenseeschiffes unterschätzt. Die Aktion musste abgebrochen werden.

9. Sensation: Zweiköpfige Klapperschlange geboren



Mit einer zoologischen Sensation konnte der Reptilienzoo Scheidegg aufwarten: Dort wurde eine zweiköpfige Schwarzschwanzklapperschlang geboren!

8. Panzer auf der Autobahn: Bundesheer auf dem Weg zur Herbstmesse



Zum Bundesheer-Stand auf der Dornbirner Herbstmesse 2016 gehörten auch mehrere Panzer wie der Leopard 2A4, Ulan, Pandur und M88. Diese mussten jedoch von Feldkirch nach Dornbirn – über die Autobahn.

7. Dumm gelaufen: Vorarlberger Polizei bei Wettlokalkontrolle gefilmt



Als einige Polizisten ein Wettlokal kontrollierten, war ihr Verhalten alles andere als einwandfrei. Mit einem hatten sie dabei allerdings nicht gerechnet: Dass sie dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden.

6. 40 Jahre Hells Angels in Vorarlberg: Das Interview



Der Hells Angels MC Vorarlberg feierte am 7. Mai sein 40-jähriges Bestehen. “Tschuge”, der Sergeant at Arms der Hells Angels, sprach zu diesem Anlass mit VOL.AT und WANN & WO.

5. Geiselnahme in Götzis



Dramatische Szenen spielten sich im November in Götzis ab: Zwei Männer verschafften sich Zutritt zu einem Haus, fesselten eine Bewohnerin. Die 13-jährige Tochter alarmierte die Polizei – die Täter konnten in Folge in dem Wohnhaus festgenommen werden.

4. Osmanen Germania-Treffen in Lindau – Polizei im Großeinsatz



In einer Diskothek in Lindau fand heuer ein Treffen der „Osmanen Germania“ statt, einem Club, der vorwiegend türkischstämmige Mitglieder hat. Die Polizei spricht dabei von einer rockerähnlichen Gruppierung. Im Vorfeld des Treffens rückte die Polizei zu einem Großeinsatz aus und kontrollierte bis mittags 100 Autos.

3. VgT deckt auf: Unzulässige Tiertransporte zu Metzgern in Vorarlberg



Beinahe 12 Stunden lange Tiertransporte nach Vorarlberg – für eine Strecke von gut 100 Kilometern. Der Verein gegen Tierfabriken begleitete einen dieser Transporte von Anfang bis Ende – und deckte unzulässige Bedingungen für die Tiere auf. VOL.AT und WANN & WO machten die Ergebnisse der Untersuchung öffentlich.

2. Luftaufnahmen Hochwasser Fussach



Starke Regenfälle trieben im Juni die Pegelstände der Vorarlberger Flüsse und des Bodensees stark in die Höhe. Betroffen war auch die Gemeinde Fußach, wie diese Luftaufnahmen zeigen.

1. Maja Maksimovic: Gesangstalent aus Vorarlberg bei “The Voice of Germany”



Die 16-jährige Marijana “Maja” Maksimovic ist nicht nur dreifache österreichische Staatsmeisterin im Karate – sie nahm heuer auch bei “The Voice of Germany” teil. VOL.AT und WANN&WO sprachen mit dem Gesangstalent und erhielten eine Kostprobe ihres Könnens.

