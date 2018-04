Jahreshauptversammlung und Vortrag

Der Krankenpflegeverein lud Mitglieder zu Jahresbilanz und Vortrag ins Haus Montafon Krankenpflegeverein lud Mitglieder zu Jahresbilanz und Vortrag ins Haus Montafon

Er ist in drei große Teilbereiche gegliedert. Die Rede ist von Krankenpflegeverein Außermontafon, der dieser Tage zu seiner Jahreshauptversammlung ins Haus Montafon alle Mitglieder und Interessierten lud. So deckt der Krankenpflegeverein Außermontafon einerseits die ganzheitliche medizinische Pflege von kranken, betagten und pflegebedürftigen Menschen ab., andererseits bietet der Mobile Hilfsdienst – kurz Mohi genannt – Hilfestellungen bei Aktivitäten des täglichen Lebens wie der Haushaltsführung, Arztbesuche oder das Pflegen von sozialen Kontakten. Und dann gibt es noch den dritten Bereich des Casemanagements, dies ist die Beratungsstelle für Betreuung und Pflege, die das gesamte Montafon abdeckt.

Unter Obmann Jakob Netzer stellte jeder Bereich kurz sein Tätigkeitsfeld vor. So arbeiten im Pflegebereich derzeit 10 Pflegefachkräfte, die im letzten Jahr unter der Leitung von Irmtraud Seebacher rund 9500 Stunden im Einsatz waren. „Beim Mohi sind 55 Frauen und sogar drei Männer im Einsatz und diese haben unter der Fittiche von Anita Flöry rund 22.000 Stunden gearbeitet“, erklärt Jakob Netzer in seiner Ansprache. Und auch der Einsatz des Casemanagement unter Lydia Jordan hat 900 Arbeitsstunden auf seinem Konto. Diese beachtlichen Zahlen und auch kleine Tätigkeitsberichte kamen an diesem Abend zur Sprache. Zudem wurde für das Casemanagement eine Stellvertreterin, nämlich Sieglinde Mattle, gewählt. Zahlreiche Vereinsmitglieder des rund 2100 Personen umfassenden Vereins waren zu dem Abend gekommen, stand doch nach der offiziellen Jahreshauptversammlung auch der Vortrag „Spannungsfeld Pflege und Betreuung aus unterschiedlichen Perspektiven“ auf dem Programm.