Jahreshauptversammlung des Museumsverein Klostertal

Beim Museumsverein Klostertal hat sich die Jahreshauptversammlung im frühen Mai bereits eingebürgert und findet auch heuer am 4. Mai 2018 um 19 Uhr statt.

Was dieses Jahr nicht so alltäglich ist: schon vor der Jahreshauptversammlung findet die erste Ausstellungseröffnung statt, und zwar bereits am 26. April 2018 anlässlich des 50jährigen Bestandsjubiläums der Diözese Feldkirch. Eine Wanderausstellung mit dem Titel „ZeitRaffer“ wird von 26. April bis 23. Mai im Klostertal Museum in Wald am Arlberg zu Besuch sein, die Öffnungszeiten sind jeweils Mittwoch und Sonntag von 14 – 17 Uhr.

Passend zu dieser Wanderausstellung, die sowohl die letzen 1705 als auch die kommenden Jahre des kirchlichen Lebens in Vorarlberg zum Thema hat, findet im Anschluss an die Jahreshauptversammlung ein Vortrag von DDr. Mathias Moosbrugger zum Thema der Reformation in Vorarlberg statt. Der blitzgescheite Bregenzerwälder ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie der Universität Innsbruck. Er wurde – und das ist beileibe nicht alltäglich – gleich zwei Mal unter den Auspizien des Bundespräsidenten promoviert.

Bei der Jahreshauptversammlung selbst führt Obmann Christof Thöny zunächst durch das vergangene Vereinsjahr 2017 und die Vielzahl an Projekten, Ausstellungen und Veranstaltungen, die im ganzen Klostertal stattgefunden haben. Dazu gibt es natürlich auch eine Vorschau auf das arbeitsintensive Jahr 2018, das ganz im Zeichen der ersten urkundlichen Erwähnung des Klostertals unter dem Namen “valle sancte Marie” 1218, also genau vor 800 Jahren, steht.