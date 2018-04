Jahresbericht Leiblacher Kinderfasching - Fetzahexa

Wieder ist ein spannendes und ereignisreiches Jahr vorüber und wir starten mit neuer Energie und Tatendrang in den Frühling.

So starteten wir am 05. Mai mit einem Stammtisch in die neue Saison, an dem wir gleich auf unser jüngstes Mitglied Lena Hiebeler anstoßen konnten, die an diesem Tag zur Welt kam. Zudem fuhren wir wieder mit den Rädern zum Schüblingschießen nach Lindau.