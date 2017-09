Jagd auf menschenfressenden Leoparden in Nepal

Die Polizei in Nepal hat die Jagd auf einen menschenfressenden Leoparden eröffnet, der einen Vierjährigen getötet und verschleppt haben soll. Der Leichnam des Kindes war am Dienstagabend einen Kilometer vom Elternhaus entfernt gefunden worden. Am Donnerstag durchkämmten 15 Polizisten und mehrere Ranger den Ortsrand der knapp 400 Kilometer westlich von Kathmandu gelegenen Kleinstadt Shandhikharka.

Der stellvertretende Polizeichef der Region sagte, Wildexperten würden helfen, das Tier zu identifizieren. "Wir müssen sichergehen, dass es wirklich der Menschenfresser-Leopard ist. Sonst würden wir den Falschen töten", sagte er. Vor zwei Jahren hätten Dorfbewohner etwa einen seltenen Schneeleoparden umgebracht, von dem sie glaubten, er habe sechs Kinder getötet. Die in Afrika und Asien verbreiteten Leoparden gehen dem Menschen normalerweise aus dem Weg. Wegen der dichteren Besiedlung kommt es aber auch in Himalaya-Staat Nepal vermehrt zu Begegnungen zwischen Mensch und Raubtier. Vor einem Monat hatte ein Leopard im äußersten Westen Nepals eine Frau angegriffen. (APA/dpa)